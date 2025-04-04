Вашингтон, 4 апреля, 2025, 07:17 — ИА Регнум. Главу Киберкомандования и Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерала Тимоти Хо уволили с занимаемого поста. Об этом 3 апреля пишет издание The Washington Post.

Хо возглавлял Киберкомандование США, которое координирует операции Пентагона по кибербезопасности. Как сообщили изданию информаторы, двое действующих и один бывший американский чиновник, увольнение произошло неожиданно, причины ухода Хо неизвестны. Исполняющим обязанности директора АНБ назначили генерал-лейтенанта Уильяма Хартманна, он работал заместителем Хо в Киберкомандовании.

Кроме того, вместе с Хо уволена и его заместитель Венди Нобл, её перевели в офис заместителя министра обороны по разведке.

Отмечается, что увольнение Хо вызвало протест у демократов в Конгрессе США.

«Генерал Хо служил нашей стране в военной форме, с честью и отличием, более 30 лет. В то время, когда Соединенные Штаты сталкиваются с беспрецедентными киберугрозами, … как его увольнение делает жизнь американцев безопаснее?» — задал риторический вопрос Сенатор Марк Уорнер, вице-председатель сенатского комитета по разведке.

Хо с 2023 года возглавлял АНБ и Киберкомандование. Оба ведомства играют ведущую роль в обеспечении кибербезопасности страны. АНБ также поддерживает вооруженные силы и другие органы национальной безопасности, собирая и анализируя огромное количество данных и информации по всему миру.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным агентства Associated Press (AP), в министерстве обороны США планируется сократить от 50 до 60 тыс. рабочих мест. Инициатива является частью кампании по сокращению государственных расходов, которая организована департаментом эффективности государственного управления (DOGE) под управлением миллиардера Илона Маска.

Как указали в США, происходящие в настоящее время массовые увольнения в американских разведывательных ведомствах, в первую очередь сокращение молодых сотрудников, помешают сбору разведданных о Китае, России, Иране, а также информации о будущих угрозах со стороны террористических групп.

После прихода к власти президента США Дональда Трампа были сокращены сотни специалистов — от агентов ЦРУ до экспертов по взлому шифров в Агентстве национальной безопасности. На нынешней неделе Пентагон собирается сократить 5,4 тыс. гражданских служащих, которые находятся на испытательном сроке.

28 февраля пять экс-министров обороны США раскритиковали решение Трампа уволить несколько американских военачальников. Они также выразили обеспокоенность стремлением главы Белого дома «политизировать армию».