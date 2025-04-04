Вашингтон, 4 апреля, 2025, 07:12 — ИА Регнум. В случае, если руководство США захочет иметь больше деловых отношений с Россией, ослабление санкций было бы закономерным. Об этом 3 апреля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Kremlin Pool/Global Look Press Кирилл Дмитриев

«Мы видим, как некоторые американские компании хотят вернуться. И если частью этого возвращения будет некоторое ослабление санкций, думаю, это было бы хорошим шагом, но хорошим шагом со стороны Америки», — заявил Дмитриев в интервью CNN.

Он добавил, в настоящий момент обсуждается вопрос об улучшение деловых отношений между Россией и США. В данном контексте ослабление санкций стало бы закономерным шагом со стороны Вашингтона, отметил глава РФПИ. При этом он подчеркнул, что Москва не просит об ослаблении санкционного режима.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 18 марта отметил, что Запад ввел против страны уже 28 595 санкций. Глава государства при этом призвал не рассчитывать, что будет ослабление экономического давления. Российский лидер неоднократно указывал на то, что Запад считал, что его санкции должны были ослабить Россию, однако они принесли обратный результат. Глава государства также отмечал, что, вопреки санкционным мерам недружественных стран, экономика РФ демонстрирует рост.

При этом 30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если сочтет Россию виновной в срыве сделки по урегулированию украинского кризиса. По его словам, пошлины на нефть в этом случае составят от 25 до 50%.

1 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Трампа ввести новые пошлины на российскую нефть, если Москва не согласится на переговоры, заявил, что Россия продолжает контакты с США по вопросу об урегулировании конфликта на Украине и это очень сложный вопрос.