Анкара, 4 апреля, 2025, 06:34 — ИА Регнум. Как минимум 648 человек пострадали в результате массового отравления шаурмой в турецкой провинции Коджаэли. Об этом 3 апреля сообщил турецкий новостной канал GDH.

Alpha Шаурма

Уточняется, что пострадавшие покупали шаурму в одном и том же ресторане в Коджаэли. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью, и 646 человек уже выписаны и переведены на амбулаторное лечение. Два человека поступили в тяжёлом состоянии.

Ресторан, где была продана шаурма, закрыли. После анализа образцов еды выяснилось, что блюдо не соответствует стандартам качества.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в феврале в Кунгуре 3 человека отравились шаурмой после посещения кафе, 66 из них госпитализировали. Кроме того, после ряда обращений в больницу посетителей кафе Shaurma-kosmos 31 января СК России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое отравление. В ведомстве отметили, что владелец заведения задержан и отправлен под домашний арест.