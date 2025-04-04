Геническ, Херсонская область, 4 апреля, 2025, 06:28 — ИА Регнум. Российские военные заблокировали торговые порты Николаевской области со стороны Кинбурнского полуострова. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

«Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова», — приводит слова Сальдо «РИА Новости».

По его словам, под огневым контролем находятся порты Херсона, подконтрольного киевскому режиму. Там нет ни коммерческих, ни транспортных судов. ВС России препятствуют проходу плавательным средствам ВСУ из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море, отметил Сальдо.

Как передавало ИА Регнум, в середине января представители пророссийского подполья Николаева заявили, что на крейсере «Украина», который стоит в порту города, начали часто появляться иностранные наёмники. Предполагалось, что там у них находится штаб.

В этом же месяце Сальдо сообщил, что количество находящихся в Херсоне иностранных наёмников и инструкторов ВСУ не уступает числу украинских военнослужащих в городе. По словам Сальдо, днём их не видно. Вместе с тем наёмников можно заметить ночью, когда в городе действует комендантский час и гражданским лицам запрещено выходить на улицу.

Он уточнил, что жители Херсона сообщали, что слышали французскую, польскую и английскую речь. Губернатор отметил, что ВСУ пытаются скрыть точное число наёмников. Сальдо также добавил, что все эти военные должны быть выбиты из города.