Вашингтон, 4 апреля, 2025, 05:57 — ИА Регнум. Окружение президента США Дональда Трампа советует ему отказаться от нового разговора с российским лидером Владимиром Путиным, пока Москва не согласится на полное прекращение огня на Украине. Такое утверждение сделал 3 апреля телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА Регнум Путин и Трамп

«Ближнее окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока российский лидер не обязуется полностью прекратить огонь. Чиновники администрации предупредили, что Трамп может внезапно решить, что он хочет поговорить с Путиным», — отмечается в публикации со ссылкой на два анонимных источника в администрации Белого дома.

При этом уточняется, что новый телефонный разговор лидеров двух стран на сегодняшний день ещё не запланирован.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп заявил, что убежден в готовности российского коллеги Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине.

Днем ранее Трамп заявил, что Россия и Украина хорошо сотрудничают с США в рамках урегулирования военного конфликта. Помимо этого, глава Белого дома выразил обеспокоенность количеством потерь в конфликте и заявил, что хочет, чтобы это остановилось. Как отметил президент США, он стремится к урегулированию военного конфликта на Украине, а также желает не допустить его возникновения в Иране.

Агентство Bloomberg написало, что администрация Трампа хочет смягчить напряженность в американо-российских отношениях, возникшую после заявлений главы Белого дома в адрес президента РФ Путина. Отмечалось, что встреча генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева со спецпосланником Стивом Уиткоффом в Вашингтоне нацелена именно на улучшение ситуации.

30 марта американский телеканал NBC News сообщил, что Трамп якобы был «очень зол и взбешен» после слов Путина о главе киевского режима Владимире Зеленском. Отмечалось, что поводом для этого стало предложение российского лидера о возможности создать на Украине переходное правительство под внешним управлением под эгидой ООН.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что высказывания Трампа о том, что он якобы разозлился на Путина, были опубликованы в пересказе, без подтверждающих цитат. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер по-прежнему остается открытым для диалога с американским коллегой.