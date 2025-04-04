NBC: окружение Трампа советует ему отказаться от нового разговора с Путиным
Вашингтон, 4 апреля, 2025, 05:57 — ИА Регнум. Окружение президента США Дональда Трампа советует ему отказаться от нового разговора с российским лидером Владимиром Путиным, пока Москва не согласится на полное прекращение огня на Украине. Такое утверждение сделал 3 апреля телеканал NBC News.
«Ближнее окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока российский лидер не обязуется полностью прекратить огонь. Чиновники администрации предупредили, что Трамп может внезапно решить, что он хочет поговорить с Путиным», — отмечается в публикации со ссылкой на два анонимных источника в администрации Белого дома.
При этом уточняется, что новый телефонный разговор лидеров двух стран на сегодняшний день ещё не запланирован.
Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп заявил, что убежден в готовности российского коллеги Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине.
Днем ранее Трамп заявил, что Россия и Украина хорошо сотрудничают с США в рамках урегулирования военного конфликта. Помимо этого, глава Белого дома выразил обеспокоенность количеством потерь в конфликте и заявил, что хочет, чтобы это остановилось. Как отметил президент США, он стремится к урегулированию военного конфликта на Украине, а также желает не допустить его возникновения в Иране.
Агентство Bloomberg написало, что администрация Трампа хочет смягчить напряженность в американо-российских отношениях, возникшую после заявлений главы Белого дома в адрес президента РФ Путина. Отмечалось, что встреча генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева со спецпосланником Стивом Уиткоффом в Вашингтоне нацелена именно на улучшение ситуации.
30 марта американский телеканал NBC News сообщил, что Трамп якобы был «очень зол и взбешен» после слов Путина о главе киевского режима Владимире Зеленском. Отмечалось, что поводом для этого стало предложение российского лидера о возможности создать на Украине переходное правительство под внешним управлением под эгидой ООН.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что высказывания Трампа о том, что он якобы разозлился на Путина, были опубликованы в пересказе, без подтверждающих цитат. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер по-прежнему остается открытым для диалога с американским коллегой.