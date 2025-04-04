Сеул, 4 апреля, 2025, 05:56 — ИА Регнум. Конституционный суд Республики Корея утвердил импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Об этом 4 апреля сообщило агентство Associated Press (AP).

Yao Qilin/Global Look Press Конституционный суд Республики Корея в день утверждения импичмента президенту, 4 апреля 2025 года

Единогласный вердикт был вынесен спустя более трех месяцев после того, как контролируемая оппозицией Национальная ассамблея (парламент страны) проголосовала за импичмент президента. Теперь в стране должны пройти общенациональные выборы президента в течение двух месяцев. По данным AP, опросы показывают, что Ли Чжэ Мён, лидер главной либеральной оппозиционной Демократической партии, является фаворитом на пост следующего президента страны.

По информации корейских СМИ, сторонники президента отреагировали на решение суда со слезами на глазах.

До избрания нового главы государства обязанности президента продолжит исполнять премьер-министр Хан Док Су.

Как передавало ИА Регнум, вначале декабря 2024 года Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. По его утверждению, оппозиция вела антигосударственную деятельность и занималась подготовкой мятежа.

Позднее, 14 декабря, парламент Южной Кореи большинством голосов вынес импичмент Юн Сок Ёлю. А 31 декабря суд в Сеуле выдал ордер на арест главы государства. Также был санкционирован обыск резиденции, однако сотрудники службы безопасности президента не пропускали следователей.

18 января суд в Сеуле отправил президента Южной Кореи под арест по уголовному делу о мятеже. Такое решение было принято из-за того, что судьи сочли возможным уничтожение улик обвиняемым в случае, если он останется на свободе.

Позднее в этот же день участники акции в поддержку Юн Сок Ёля учинили погром в суде и угрожали сотрудникам Управления по борьбе с коррупцией, задержавшим главу республики. На митинг к зданию суда пришли порядка 44 тыс. человек.