Вашингтон, 4 апреля, 2025, 05:31 — ИА Регнум. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) отказала в условно-досрочном освобождении российской ученой Ксении Петровой, которую арестовали из-за перевозки эмбрионов лягушек. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

USA-Reiseblogger Американская тюрьма

«Ходатайство об условно-досрочном освобождении до слушания в мае было отклонено, поскольку она не доказала, что не представляет «угрозы обществу или безопасности США», — говорится в публикации.

В нем говорилось, что ICE приняла во внимание «доказательства прошлой преступной деятельности» и «деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности США». Также говорилось, что она не доказала, что не представляет риска побега.

После задержания ICE аннулировала ее визу и перевела ее в иммиграционную тюрьму в Луизиане, где она находится в ожидании явки к иммиграционному судье 7 мая. ICE приняла во внимание «доказательства прошлой преступной деятельности» и «деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности США», пишет Bloomberg. Также ведомство утверждает, что Петрова не убедила в том, что не имеет планов сбежать из США.

Петрова была арестована 16 февраля ​​таможенно-пограничной службой в аэропорту Логан в Бостоне после поездки во Францию ​​из-за того, что она не задекларировала эмбрионы лягушек, которые она ввезла в страну в рамках своего исследования.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года в США задержали россиянина Дениса Постового. Власти обвинили его в нарушении экспортных ограничений и незаконном экспорте микроэлектроники двойного назначения. В январе 2025 года в США Постовому и еще двоим россиянам предъявили обвинения в отмывании денег. Они якобы управляли «криптовалютными миксерами».

В октябре 2024 года руководителя криптовалютной компании Gotbit россиянина Алексея Андрюнина задержали в Португалии по запросу США, обвинив в отмывании денег.