Москва, 4 апреля, 2025, 05:30 — ИА Регнум. Временное ограничение экспорта мясной продукции для предотвращения роста цены на мясо в преддверии майских праздников предложил ввести вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. С такой инициативой он обратился 3 апреля к главе Минсельхоза Оксане Лут.

Иван Шилов ИА REGNUM Мясо

«В преддверии майских праздников цены на мясо в России традиционно растут из-за ажиотажного спроса. В связи с этим мы предлагаем временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на их импорт. Ввести своего рода шашлычное эмбарго. Это поможет стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне», — пояснил вице-спикер Госдумы в беседе с «РИА Новости».

Чернышов уточнил, что ограничения должны действовать до 1 июня, но дату можно скорректировать, в зависимости от ситуации на рынке. Данная мера, по мнению парламентария, поможет устранить риски дефицита и сохранить доступные цены на мясную продукцию для граждан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин 1 февраля подписал постановление, расширяющее перечень социально значимых продовольственных товаров. В список вошли яйца первой и второй категорий и сливочное масло жирностью 72,5%.

В правительстве пояснили, что поставщики платят ретейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определённое количество товара. В отношении социально значимых товаров выплата вознаграждения не допускается. Включение масла и яиц в их перечень позволит исключить подобную практику.