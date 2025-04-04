Москва, 4 апреля, 2025, 05:10 — ИА Регнум. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Об этом ночью 4 апреля сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Javed Dar/Global Look Press

«В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в 02:24 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Он отметил, что временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

За время действия ограничений 22 самолета были направлены на запасные аэродромы, уточнил Кореняко.

Как передавало ИА Регнум, ограничения на работу трех столичных аэропортов вводились в ночь на 4 апреля. Пресс-служба Росавиации отмечала, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Позже мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.