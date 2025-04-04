Лондон, 4 апреля, 2025, 05:10 — ИА Регнум. Крысы, соперничающие размерами с кошками, и кучи мусора в чёрных мешках посреди улиц стали обыденностью для жителей британского Бирмингема на фоне забастовки мусорщиков. Об этом 3 апреля сообщает издание Independent.

Pixabay.com Крыса

Отмечается, что груды переполненных мешков для мусора, достигающие в высоту иногда несколько метров, лежат прямо возле входов в жилые дома, и жители вынуждены постоянно пробираться между ними. Городской совет Бирмингема констатировал, что ещё в начале недели на улицах города скопилось до 17 тысяч тонн отходов.

Жители города рассказали, что вынуждены сами оплачивать услуги частных компаний по вывозу мусора, чтобы хоть как-то привести в порядке территорию возле дома, поскольку забастовка мусорщиков в городе ещё продолжается.

Профсоюз объявил забастовку после того, как были упразднены должности сотрудников по сбору и переработке отходов. Городской совет призывает мусорщиков прекратить акцию, поскольку в результате из-за антисанитарии и расплодившихся крыс и насекомых страдают жители города. До сих пор переговоры между профсоюзом мусорщиков и городским советом Бирмингема не увенчались успехом.

В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что похожая ситуация наблюдалась в конце октября 2024 в Марселе, втором по численности населения городе Франции, из-за забастовки уборщиков. Сотрудники частной компании по уборке мусора Veolia несколько дней бастовали из-за разногласий с руководством. При этом власти не вмешивались в ситуацию, поясняя, что конфликт внутри частного предприятия находится не в их юрисдикции.

В период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр профсоюз мусорщиков пригрозил забастовками мэрии Парижа. Мусорщики потребовали от мэрии повышения заработной платы на €400 и выплату «олимпийской» премии в размере €1,9 тысячи в связи с наплывом в город гостей и участников Олимпиады.

При этом в 2023 году мусорщики уже бастовали в Париже в течение нескольких недель, выступая против пенсионной реформы. Из-за забастовки на улицах столицы Франции скопилось более десяти тонн мусора, а также стали активно размножаться крысы и другие грызуны.