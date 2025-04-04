Тула, 4 апреля, 2025, 04:47 — ИА Регнум. Над Тульской областью ночью 4 апреля уничтожили беспилотник украинских формирований. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Милеяев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке со стороны киевского режима. Штатными средствами ПВО Минобороны РФ поражен беспилотник», — написал глава области в Telegram-канале.

Он отметил, что разрушений на земле и пострадавших в результате атаки нет. В настоящее время на месте ведется работа оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, ночью 4 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели одного человека и ранении другого в результате целенаправленного удара ВСУ по поселку Белая Березка. Богомаз уточнил, что в результате сброса взрывных устройств украинским беспилотников в многоквартирном доме повреждены окна и балкон. Повреждения также получили несколько автомобилей.

Перед этим губернатор Липецкой областиИгорь Артамонов сообщил об атаке украинских беспилотников на регион. Артамонов призвал жителей не подходить к обломкам БПЛА и не трогать их при обнаружении.

Ночью 4 апреля также была отражена атака украинского БПЛА, летящего на Москву. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.