Над Тульской областью сбили беспилотник ВСУ
Тула, 4 апреля, 2025, 04:47 — ИА Регнум. Над Тульской областью ночью 4 апреля уничтожили беспилотник украинских формирований. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Милеяев.
«Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке со стороны киевского режима. Штатными средствами ПВО Минобороны РФ поражен беспилотник», — написал глава области в Telegram-канале.
Он отметил, что разрушений на земле и пострадавших в результате атаки нет. В настоящее время на месте ведется работа оперативных служб.
Как передавало ИА Регнум, ночью 4 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели одного человека и ранении другого в результате целенаправленного удара ВСУ по поселку Белая Березка. Богомаз уточнил, что в результате сброса взрывных устройств украинским беспилотников в многоквартирном доме повреждены окна и балкон. Повреждения также получили несколько автомобилей.
Перед этим губернатор Липецкой областиИгорь Артамонов сообщил об атаке украинских беспилотников на регион. Артамонов призвал жителей не подходить к обломкам БПЛА и не трогать их при обнаружении.
Ночью 4 апреля также была отражена атака украинского БПЛА, летящего на Москву. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.