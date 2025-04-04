Киев, 4 апреля, 2025, 04:41 — ИА Регнум. Неизвестный светящийся объект заметили очевидцы в небе над Киевом. Об этом 4 апреля сообщил местный киевский паблик в социальных сетях, посвящённый новостям города.

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Очевидцы на фотографиях запечатлели яркий светящийся объект в ночном небе над Киевом. При этом при значительном увеличении объекта, по словам жителей Киева, начинало казаться, что объект переливается разными цветами.

Комментариев от официальных властей или от специалистов, которые, возможно, могли бы объяснить происхождение объекта, на данный момент нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале мая 2024 годав небе над всей территорией Украины наблюдалось свечение неизвестного происхождения. О причинах и природе явления выдвинули несколько версий. Предполагали, что это на самом деле «вторая ступень ракеты-носителя Falcon 9, запустившего сегодня два спутника WorldView Legion», либо «редкое розовое полярное сияние».

Немногим ранее, в ночь на 1 мая в небе над восточной частью Украины заметили ярко вспыхнувший объект, озаривший всё вокруг зеленоватым светом. Взрывов в момент вспышки слышно не было. Официальной информации или комментариев по поводу появления неопознанного объекта в украинском воздушном пространстве не поступало.

В апреле 2023 года в Киеве вызвала переполох яркая вспышка в небе, такой интенсивности, что её могли наблюдать жители соседних населённых пунктов. В самом городе после необычного явления была объявлена воздушная тревога.