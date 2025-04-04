Москва, 4 апреля, 2025, 04:14 — ИА Регнум. Госавтоинспекция (ГАИ) России усилит проверку автомобилей старше 10 лет, пишет портал CarExpo.ru.

0532-2008

По данным портала, Госавтоинспекция начнёт строже следить за машинами старше 10 лет. Причина — частые аварии из-за износа тормозов, руля, фар и подвески. Инспекторы сосредоточатся на явных поломках: потухших фарах, шумах в подвеске, рваных шинах и следах течи масла.

Особый контроль ждёт авто без данных о последнем техобслуживании.

Водителям советуют проверять машины раз в полгода и хранить документы о ремонте — это спасёт от штрафов. За неисправности грозит наказание от 500 до 5000 рублей.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля вступило в силу постановление правительства РФ, согласно которому водительские удостоверения, срок действия которых истек в России в апреле 2022 года и затем автоматически был продлен, необходимо заменить, второй раз автоматическое продление не действует. Для этого водителям необходимо пройти медкомиссию, заплатить пошлину и явиться в Госавтоинспекцию за новым удостоверением. При этом за езду с недействительными правами в России грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей и отстранение от управления транспортным средством до восстановления прав.

С 1 января этого года размер штрафов в России за нарушения ПДД увеличился в среднем в 1,5 раза. Например, если ранее штраф за превышение скорости составлял от 500 до 5000 рублей, то теперь размер штрафа варьируется от 750 до 7500 рублей.