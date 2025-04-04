Нью-Йорк, США, 4 апреля, 2025, 04:03 — ИА Регнум. Заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил о шоке от известий об обнаружении массовых захоронений гуманитарных работников в секторе Газа. Соответствующее заявление дипломат сделал 3 апреля в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, выдержки опубликованы в Telegram-канале Полянского.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Нас шокировали известия об обнаружении 31 марта массового захоронения, в котором были погребены 15 гумработников, включая сотрудника ООН и восемь медиков Палестинского общества Красного Полумесяца», — уточнил дипломат.

Также Полянский указал, что с октября 2023 года в Газе погибли не менее 408 сотрудников гуманитарных организаций. Дипломат отметил, что текущий конфликт в секторе Газа стал самым смертоносным за всю историю наблюдений по данному показателю.

В своем выступлении Полянский подчеркнул, что общественность уже возложила ответственность за гибель врачей, спасателей и других гуманитарных работников в Газе на Израиль.

«Надежды на изменение ситуации к лучшему почти нет, ведь удары Израиля по сектору осуществляются почти без остановки», — добавил российский дипломат.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 31 марта ООН обвинила армию Израиля (ЦАХАЛ) в убийстве 15 медицинских работников и спасателей в секторе Газа. Погибшие медработники впоследствии были похоронены в братской могиле на юге Газы, а их машины скорой помощи и автомобиль миссии ООН — засыпаны песком с помощью бульдозера. Отмечается, что тело одного из врачей найдено со связанными руками.

Один сотрудник Красного Полумесяца на настоящий момент числится пропавшим без вести. В Международном комитете Красного Креста заявили, что район считался безопасным и не требовал дополнительного согласования.

Всего свыше 50 тыс. человек в секторе Газа погибли в результате боевых действий с момента нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

29 марта армия Израиля начала наземную операцию в районе города Рафах в секторе Газа. В рамках операции ЦАХАЛ ликвидировала инфраструктуру палестинской группировки.

23 марта ЦАХАЛ начала наземную операцию возле северного города Бейт-Хануна. В тот же день телеканал Al-Aqsa сообщил, что в результате ракетного удара израильской армии погибли член политбюро ХАМАС Салах аль-Бардавиль и его жена в лагере для перемещенных лиц в районе аль-Маваси. Также не менее 20 палестинцев погибло при воздушной атаке по сектору Газа в этот день.