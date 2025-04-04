Один человек погиб при целенаправленном ударе ВСУ в Брянской области
Брянск, 4 апреля, 2025, 03:35 — ИА Регнум. В поселке Белая Березка в Брянской области в результате целенаправленного удара ВСУ по мирным жителям погиб один человек. Об этом ночью 4 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Бесчеловечные преступления продолжают совершать украинские террористы против мирных граждан. Целенаправленные удары нанесены по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате атаки украинских дронов, осколочные ранения получили двое жителей поселка», — написал Богомаз в Telegram-канале.
Пострадавших госпитализировали в районную больницу, однако одного из них спасти не удалось.
Богомаз уточнил, что в результате сброса взрывных устройств украинским беспилотников в многоквартирном доме повреждены окна и балкон. Повреждения также получили несколько автомобилей.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать поддержку и материальную помощь пострадавшим семьям.
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