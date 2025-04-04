Брянск, 4 апреля, 2025, 03:35 — ИА Регнум. В поселке Белая Березка в Брянской области в результате целенаправленного удара ВСУ по мирным жителям погиб один человек. Об этом ночью 4 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Бесчеловечные преступления продолжают совершать украинские террористы против мирных граждан. Целенаправленные удары нанесены по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате атаки украинских дронов, осколочные ранения получили двое жителей поселка», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Пострадавших госпитализировали в районную больницу, однако одного из них спасти не удалось.

Богомаз уточнил, что в результате сброса взрывных устройств украинским беспилотников в многоквартирном доме повреждены окна и балкон. Повреждения также получили несколько автомобилей.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать поддержку и материальную помощь пострадавшим семьям.

Новость дополняется