Братислава, 4 апреля, 2025, 03:11 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, вероятнее всего, состоится во время мероприятий по случаю Дня Победы в Москве. Об этом рассказал 4 апреля посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«Не буду предвосхищать, но абсолютно уверен, что контакт состоится во время торжественных мероприятий в Москве», — уточнил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналиста о двусторонней встрече лидеров двух стран.

Как добавил Братчиков, подготовка визита Фицо в Москву вошла в горячую фазу, идёт формирование сопровождающей премьера делегации, которая, как заявил сам Фицо, будет очень большой.

«Очень много желающих — как политиков, так и представителей общественных организаций. Когда завершится формирование делегации, мы окажем всяческое содействие, потому что подготовка визита — это часть работы дипломатов», — отметил Братчиков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России в конце декабря 2024 года в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге лично пригласил на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лидеров и представителей дружественных стран.

Среди тех, кто уже выразил согласие присутствовать на параде Победы, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, белорусский лидер Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, а также президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта.

Также на мероприятие приедут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер Индии Нарендра Моди, президент Кубы Мигель Диас-Канель, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президент Абхазии Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Свой ответ еще не дал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что вопрос присутствия главы государства на мероприятии еще рассматривается.