Томск, 4 апреля, 2025, 03:01 — ИА Регнум. Риелтору Марине Орловой и блогеру Дарье Черданцевой назначили обязательные работы после того, как женщины на видео обсуждали «бизнес-план» по приобретению квартиры с помощью брака с участником спецоперации. Об этом 3 апреля сообщила прокуратура Томской области.

Официальный Telegram-канал УМВД России по Томской области. Кадр из видео

Ранее Черданцева опубликовала интервью с Орловой, в котором она утверждает, что, выйдя замуж за участника специальной военной операции и дождавшись его гибели, женщина может получить от государства 8 миллионов рублей.

«В отношении Орловой и Черданцевой прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Октябрьский районный суд Томска назначил Орловой 80 часов обязательных работ, Черданцевой — 85 часов обязательных работ.

Вместе с этим УМВД по Томской области опубликовало видео, на котором Орлова раскаивается и заявляет, что сожалеет о сделанном заявлении.

«Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Томской области оперативно установлены и доставлены в подразделение полиции 35 и 36-летние жительницы областного центра», — говорится в Telegram-канале правоохранительного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта московский суд арестовал комика Артемия Останина на один месяц и 27 суток по делу о разжигании ненависти к участникам спецоперации. Перед этим фигурант во время своего «юмористического» выступления высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника спецоперации. СК РФ 18 марта возбудил в отношении комика уголовное дело о разжигании ненависти. Вину свою Останин не признал.

Позднее в тот же день мужчину задержали при попытке покинуть территорию России и доставили в Москву. Белорусские силовики при задержании вручили ему мясорубку в качестве отсылки к издевательской шутке комика про бойцов СВО. Стендапер в ходе допроса извинился за оскорбительные слова в адрес участника СВО. Останин также заявил, что у него якобы не было цели оскорбить кого-то или задеть чьи-то чувства.