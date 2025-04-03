Липецк, 4 апреля, 2025, 02:35 — ИА Регнум. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ночью 4 апреля сообщил об атаке украинских беспилотников на регион.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Атака беспилотников на Липецк и Липецкий МО продолжается. Оставайтесь дома и не подходите к окнам. Работают ПВО и средства подавления», — написал Артамонов в Telegram-канале.

Глава области отметил, что оперативные службы проверяют информацию о падении обломков в результате уничтожения БПЛА силами ПВО в Липецке и Липецком муниципальном округе.

Артамонов призвал жителей не подходить к обломкам БПЛА и не трогать их при обнаружении.

Как передавало ИА Регнум, ночью 4 апреля мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Вечером 3 апреля средства ПВО сбили девять украинских беспилотников над территориями Курской и Орловской областей.

Помимо этого, в период с 21:00 до 21:55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотников над Курской областью. О последствиях атаки не сообщается.