Вашингтон, 4 апреля, 2025, 02:21 — ИА Регнум. Эррол Маск, отец американского миллиардера и куратора департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска, признался, что он и его сын восхищаются президентом России Владимиром Путиным как примером сильного лидера. Такое заявление Эррол Маск сделал 3 апреля в интервью «Би-Би-Си».

ИА Регнум Владимир Путин

Как пояснил Эррол Маск, Путиным глупо не восхищаться, так как он всегда спокоен и говорит очень логичные вещи.

«Если оценивать его как мужчина мужчину, я не говорю об отношениях между странами и тому подобном, а просто как мужчина мужчину, очень трудно не испытывать восхищение по отношению к господину Путину», — отметил отец Илона Маска и уточнил, что его сын относится к российскому лидеру точно так же, как и он.

Отец американского миллиардера добавил, что для него Путин стал примером сильного лидера.

Кроме того, Эррол Маск в ходе беседы привёл слова своего сына Илона, который ему в личной беседе разъяснил, что украинский конфликт неразрывно связан с коррупцией, мошенничеством и воровством в таких масштабах, которых ранее не встречалось в истории человечества.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава DOGE Илон Маск, украинский конфликт завершится заключением мирного соглашения. При этом он считает, что во многом завершению конфликта будут способствовать усилия президента США Дональда Трампа.

Мирное решение конфликта, по мнению Маска, является наилучшим вариантом для Вашингтона и Киева.

18 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Трампом. Они обсудили перспективы нормализации российско-американских отношений и актуальную ситуацию на Украине. Путин согласился на предложение американского лидера о перемирии, подчеркнув, что основным условием для прекращения боевых действий должно стать прекращение военной помощи Киеву.

Российский лидер также поддержал инициативу Трампа по временной приостановке обстрелов энергообъектов между Украиной и Россией. Затем российский лидер сразу же отдал военным соответствующий приказ.