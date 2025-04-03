Москва, 4 апреля, 2025, 01:49 — ИА Регнум. Международный аэропорт Внуково возобновил выпуск воздушных рейсов после временных ограничений. Об этом ночью 4 апреля сообщили пресс-секретарь Реставрации Артем Кореняко.

Lantyukhov Sergey/Global Look Press

«Аэропорт Внуково открыт на выпуск воздушных судов — вылет каждого рейса дополнительно согласовывается для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства в Telgram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее сразу три московский аэропорта — Внуково, Домодедово и Жуковский — ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Пресс-служба Росавиации отметила, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Позже мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.