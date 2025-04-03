Вашингтон, 4 апреля, 2025, 01:39 — ИА Регнум. Многие американские компании готовы вернуться на рынок России и занять ниши, ранее занятые европейцами. Об этом 3 апреля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриевпо итогам встречи с членами администрации президента США Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM

«И мы видим, что вот такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш, но опять-таки только там, где это полезно для России, где российское правительство одобрит и где будут создаваться совместные предпринимательства с российскими компаниями, потому что, безусловно, приоритет — это российский бизнес и работа российского бизнеса», — заявил Дмитриев.

Глава РФПИ также в интервью CNN отметил, что экономика РФ хорошо справляется с западными санкциями, поэтому Москва не просит об их ослаблении. Он добавил, что в случае, если американские компании решат вернуться в России, то санкции могут быть частично сняты.

«Мы лишь отмечаем: если Америка хочет больше бизнеса с Россией, а здесь до сих пор работают 150 американских компаний, 70% из которых — более 25 лет, то, конечно, может это сделать», — подчеркнул глава РФПИ.

28 марта Дмитриев заявил, что зарубежные компании выстроились в очередь, желая вернуться на российский рынок. Это свидетельствует, что Россия вызывает доверие и предлагает новые возможности, уточнил глава РФПИ.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля организаторы Петербургского международного форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге в 2025 году сообщили, что американские компании примут участие в форуме. Уточнялось, что несмотря на сокращение количества американских компаний, участвующих в форуме после 2021 года, представители бизнеса США всё равно продолжали приезжать на это мероприятие. 2025-й год не станет исключением, уточнили на сайте форума.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что компании из Европы и США проявляли интерес к ПМЭФ и в прошлые годы, просто не афишировали этот факт. Он добавил, что в этом году на мероприятии ждут заинтересованные в экономическом взаимодействии с РФ стороны, а Москва по-прежнему открыта для сотрудничества с разными государствами.

В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва в закрытом формате ведет переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу возвращения на российский рынок. Однако, по словам российского лидера, у компаний, которые захотят вернуться, не будет каких-либо преференций. Если некогда освободившаяся ниша сейчас занята, то она занята, подчеркнул глава государства.