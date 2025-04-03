Вашингтон, 4 апреля, 2025, 01:30 — ИА Регнум. Страны Европы запросили размещение на их территории систем запуска гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия. Об этом 3 апреля заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

US Air Force Гиперзвуковая ракета

«Есть запрос на размещение одной из них (систем — ред.) в Европе. Об этом я могу детально рассказать на закрытом заседании», — пояснил главком НАТО.

Кроме того, Каволи назвал важным шагом для Вашингтона выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году и отметил, что из этого нужно извлечь выгоду.

Генерал предупредил также о способности России нарастить в кратчайшие сроки численность личного состава армии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил 23 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер, странам Европы необходимо заранее разработать план по обеспечению безопасности и сдерживания России на случай заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

О сдерживании РФ последнее время активно говорит и президент Франции Эммануэль Макрон. 5 марта он назвал Россию угрозой для Европы и призвал союзников начать обсуждение темы защиты с помощью французского ядерного оружия. Президент также допустил, что США могут оказаться не на стороне ЕС. 18 марта французский лидер заявил, что к 2035 году во Франции развернут гиперзвуковые ракеты ASN4G для сдерживания России. Этим вооружением планируют оснащать истребители Rafale F5.

Президент РФ Владимир Путин 28 марта очередной раз опроверг заявления Запада о планах России напасть на Европу. Он назвал это чушью и бредом. Подобная истерия нужна, чтобы оправдать увеличение военных расходов, подчеркнул глава государства.