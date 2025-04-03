Вашингтон, 4 апреля, 2025, 01:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в готовности российского коллеги Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине.

Chris Kleponis/Global Look Press Президент США Дональд Трамп. 3 апреля 2025 года

Общаясь с журналистами на борту президентского из Вашингтона в Майами Трамп вечером 3 апреля отметил, что Зеленский готов пойти на заключение сделки.

«И считаю, что президент Путин готов заключить сделку», — добавил американский лидер.

Трамп добавил, что Европа потерпела неудачу в выстраивании диалоги с Россией.

«Однако я думаю, что добьюсь успеха», — добавил глава Белого дома.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее Трамп заявил, что Россия и Украина хорошо сотрудничают с США в рамках урегулирования военного конфликта. Помимо этого, глава Белого дома выразил обеспокоенность количеством потерь в конфликте и заявил, что хочет, чтобы это остановилось. Как отметил президент США, он стремится как к урегулированию военного конфликта на Украине, а также желает не допустить его возникновения в Иране.

18 марта Путин и Трамп провели телефонные переговоры, посвященные двусторонним отношениям и урегулированию украинского конфликта. Трамп предложил ввести временный мораторий на удары ВС России и ВСУ по энергетическим объектам. Путин согласился на это предложение и отдал российским военным соответствующий приказ. Выполняя его, российские силы обезвредили семь собственных дронов, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области.

Несмотря на то, что Зеленский также согласился с хозяином Белого дома и заявил, что Украина якобы всегда поддерживала отказ от атак на энергообъекты, ВСУ в ту же ночь нарушили договоренность, нанеся удар по российской нефтебазе в Краснодарском крае. Атака спровоцировала на объекте сильный пожар.

Как заявил 1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, киевский режим практически ежедневно нарушает временный мораторий, договоренность о котором была достигнута Путиным и Трампом. Россия фиксирует каждое нарушение, допущенное Киевом. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил Путину, какие именно российские объекты энергетической инфраструктуры со дня договоренности атаковала Украина.