Саратов, 4 апреля, 2025, 00:54 — ИА Регнум. Следователи начали проверку по факту утечки химического вещества, в результате которой пострадали люди на комбинате АО «Апатит» в Балаковском районе Саратовской области. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Следственным отделом по городу Балаково организована процессуальная проверка по факту травмирования работников одной из организаций в Балаковском районе», — уточнили в Следственном комитете.

Отмечается, что на местном предприятии в ходе производства работ произошел выброс химического вещества. Травмы получили трое сотрудников, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Следователи выполняют комплекс проверочных мероприятий, с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Саратовской области на комбинате АО «Апатит» произошла утечка аммиака. В результате ЧП пострадали три человека.

В июне 2024 года на предприятии в Польше произошла утечка аммиака, пострадали несколько человек. По данным СМИ, утечка ограничилась производственным цехом предприятия в городе Кошалин. Её локализовали, на месте продолжили работать пожарные и специализированная химико-спасательная группа