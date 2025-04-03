Москва, 4 апреля, 2025, 00:38 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотника, летевшего на Москву. Об этом в ночь на 4 апреля сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Ранее сразу три московский аэропорта — Внуково, Домодедово и Жуковский — ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Пресс-служба Росавиации отметила, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как передавало ИА Регнум, в прошлый раз украинские формирования предпринимали атаки на Москву и Подмосковье утром 14 и в ночь на 11 марта. По словам Собянина, в ночь на 11 марта киевский режим направил на регион сотни БПЛА, из них 74 сбили на подлете к городу. В результате атаки погибли три человека. В момент атаки украинских БПЛА погибшие находились на парковке у дистрибьюторского центра агрохолдинга «Мираторг» в Домодедово и были его сотрудниками.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также уточнил, что атака беспилотников ВСУ на регион началась в 04:00 мск. Десятки дронов ликвидировали в небе над Коломной, Зарайском, Серебряными Прудами, Серпуховом, Раменским, Воскресенском, Луховицами, Бронницами, Домодедово, Ленинским, Подольском, Электросталью и Котельниками.