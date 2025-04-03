Москва, 4 апреля, 2025, 00:22 — ИА Регнум. Временные ограничения введены на прием и выпуск авиарейсов были введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковской. Об этом в ночь на 4 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Leonid Faerberg/Global Look Press

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал пресс-секретарь ведомства в Telegram-канале.

По информации пресс-службы Внуково, ограничения вступили в силу с 23:43 мск.

Кореняко отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели ранним утром 28 марта в аэропорту Гагарин в Волгрграде.

До этого, вечером 22 марта, временные ограничения ввели в аэропорту Казани. В 19:18 мск ограничения были сняты. Утром 20 марта ограничения вводили в международных аэропортах Самары и Саратова также для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.