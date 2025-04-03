Москва, 3 апреля, 2025, 23:51 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников над территориями Курской и Орловской областей. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В период с 22:00 мск до 22:55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Курской области и четыре — над территорией Орловской области», — уточнили в российском военном ведомстве.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в период с 21:00 до 21:55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотников над Курской областью. О последствиях атаки не сообщается.

3 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сбили системы ПВО, упал в Железногорске и пробил часть стены промышленного предприятия. Врио губернатора сообщил, что, по предварительной информации, второй дрон упал в Курске на улице Станционной. Он уточнил, что на месте нет разрушения зданий. При падении БПЛА никто не пострадал.

Всего за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА. В Минобороны уточнили, что пять из них ликвидировали над Курской областью.