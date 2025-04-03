Вашингтон, 4 апреля, 2025, 00:02 — ИА Регнум. Россия и США ведут обсуждения по восстановлению прямого авиационного сообщения между странами. Об этом 3 апреля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Angelika Warmuth/Global Look Press

«Наше посольство, МИД работают над очень большим количеством важнейших вопросов, в том числе практических вопросов для россиян. И фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. И мы надеемся продвинуться в этом вопросе», — заявил глава РФПИ журналистам.

Вместе с этим на встрече Дмитриева с членами американской администрации обсуждались вопросы экономическо-инвестиционного характера, сотрудничества в Арктике по добыче редкоземельных ископаемых.

По его словам, в Россию выразили желание вернуться многие американские компании.

«Мы видим, что многие американские компании хотят занять все ниши, из которых ушли европейские компании», — отметил Дмитриев.

Глава РФПИ отметил, что США ведут себя уважительно и понимают озабоченности России, несмотря на наличие разногласий.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в ходе переговоров российской и американской делегаций в Стамбуле Москва предложила рассмотреть восстановление прямого авиасообщения между странами. На этом фоне подскочили акции «Аэрофлота» — до 73,75 рубля (4,28%).

19 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в телефонном разговоре между президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом не обсуждалось возобновление прямого авиасообщения.

31 марта Песков отметил, что Россия и США заинтересованы в совместных проектах по редкоземельным металлам. Представитель Кремля отметил, что страны пока не подписывали никаких документов в этой сфере и здесь продолжают действовать санкции, однако некоторые американские компании проявляют интерес к таким проектам.