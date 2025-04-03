Вашингтон, 3 апреля, 2025, 23:57 — ИА Регнум. Решение президента США Дональда Трампа ввести масштабные пошлины на ввозимые товары — это политика, которая успешно проводилась американскими властями и раньше. Об этом 3 апреля заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хэссетт в интервью телеканалу Fox News.

Global Look Press

«В этой политике нет ничего безумного. В реальности эта политика, которую испытывали, и она была эффективной в Соединенных Штатах на протяжении 150 лет. Я думаю, что первым принятым законом, или одним из первых законов, были пошлины», — пояснил Хэссетт.

Кроме того, Хэссетт добавил, что решение о возможных внесениях изменений в принятые меры уполномочен принимать глава государства. Представитель Белого дома подчеркнул, что если торговые партнёры США, например, из Евросоюза, обратятся к Трампу по поводу переговоров по вопросу пошлин, то американский лидер их, несомненно, выслушает.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил американский президент Трамп, новые пошлины на импортные товары обеспечат США дополнительный доход в бюджет в размере шесть-семь триллионов долларов. Глава Белого дома полагает, что на рынках и в целом в Штатах ожидается бурный рост в связи с введением пошлин, такие меры позволят привлечь инвестиции в страну.

Трамп 2 апреля обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Тайваня (32%) и других государств. Президент США подчеркнул, что с Евросоюза Соединенные Штаты будут взимать 20%. При этом он назвал ЕС «жесткими торговцами» и обвинил их в том, что они «обдирают» США.

Всего в список Трампа попали 185 стран, в том числе Украина. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля. России и Белоруссии в этом перечне нет.

Кроме того, американский лидер подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, объяснив это защитой национальной безопасности.