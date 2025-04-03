Вашингтон, 3 апреля, 2025, 23:39 — ИА Регнум. Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что провел в Вашингтоне встречи с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа.

Алексей Никольский/РИА Новости

По его словам, Вашингтон слышит позицию Москвы и настроен созидательно в контексте российско-американских отношений.

«Вы знаете, действительно, последние два дня по поручению президента (РФ Владимира) Путина я проводил встречи здесь в Вашингтоне с ключевыми членами администрации Трампа <…> Мы отметили бы то, что администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации, они нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений. Безусловно, они настроены на решение геополитических вопросов, они слышат позицию России по многим вопросам», — заявил он 3 апреля журналистам.

По словам Дмитриева, в рамках договоренности о прекращении огня на Украине достигнут значимый прогресс. Дмитриев отметил, что между Россией и США сохраняются разногласия, однако стороны намерены их преодолеть. Для этого потребуется еще ряд встреч, отметил глава РФПИ.

На встрече также поднимался вопрос о сотрудничестве в Арктике по добыче редкоземельных ископаемых. Кроме того, по его словам, многие американские компании желают вернуться в Россию. Дмитриев также пригласил американских коллег посетить РФ.

Как передавало ИА Регнум, 2–3 апреля Дмитриев, выполняя поручение Путина, проводит в Вашингтоне переговоры с представителями администрации Трампа. По данным американской газеты The Washington Post, глава РФПИ 2 апреля встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Дмитриев 3 апреля заявил, что для налаживания диалога России и США важна каждая встреча, каждый откровенный разговор. Он подчеркнул, что переговоры Москвы и Вашингтона проходят на фоне стремления ряда стран помешать этому диалогу. Он подчеркнул, что отношения России и США практически полностью разрушились из-за политики, которую проводил бывший американский президент Джо Байден. Восстановление этих отношений он назвал непростым и небыстрым процессом.

Кремль неоднократно подчеркивал, что российский лидер по-прежнему остается открытым для диалога с США.