Вильнюс, 3 апреля, 2025, 23:13 — ИА Регнум. Американские солдаты утонули в литовских болотах во время учений якобы по вине России и российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление 3 апреля опубликовало издание «Delfi Литва».

Global Look Press

«Если как следует вдуматься, эти солдаты вообще не должны были бы оказаться на полигоне в Пабраде, если бы Путин не решил запугать всю Европу», — такой аргумент выдвинул автор публикации.

При этом материал посвящён сбору пожертвований для семей погибших американских солдат. Автор публикации, сделав попытку обвинить Россию в пропаже военных ВС США, одновременно назвал «прокремлёвскими» тех пользователей, которые критиковали инициативу сбора средств.

Ранее ИА Регнум сообщало, что принимавшие участие в учениях в Литве четверо военных армии США погибли, когда их направили для эвакуации из болота боевой машины. Вооруженные силы США ведут расследование трагического инцидента.

Вечером 1 апреля в Литве нашли тело последнего из четырех американских военнослужащих, пропавших во время учений. Командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью выразил признательность литовским военным за их помощь в поиске пропавших американских бойцов. За день до этого троих других пропавших военнослужащих ВС США также нашли мертвыми.

БРЭМ M88 Hercules пропала во время маневров около города Пабраде в Литве 25 марта, ее удалось обнаружить только на следующий день. Машина была в болоте под четырехметровым слоем воды и двухметровым слоем илистого грунта.

Литовская генпрокуратура начала предварительное расследование инцидента. Председатель фонда восстановления и охраны болот республики Нериюс Заблецкис рассказал журналистам, что болото, в котором утонула M88, не указано на географических картах. По его словам, порядка 10% территории Литвы занимает болотистая местность, однако по ней нет точной базы данных.