Вашингтон, 3 апреля, 2025, 22:45 — ИА Регнум. Новые пошлины на импортные товары обеспечат США дополнительный доход в бюджет в размере шесть-семь триллионов долларов. Такое заявление сделал 3 апреля американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

Global Look Press

«Я думаю, что все идет очень хорошо. У США будет поступление $6 или $7 триллионов, которые поступят в страну», — пояснил Трамп, коснувшись темы последствий ввода пошлин на фондовых рынках.

Глава Белого дома полагает, что на рынках и в целом в Штатах ожидается бурный рост в связи с введением пошлин, такие меры позволят привлечь инвестиции в страну.

При этом торги на американском фондовом рынке открылись падением основных котировок. Снижение составило 2,9-4,6%.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп 2 апреля ообнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Тайваня (32%) и других государств. Президент США подчеркнул, что с Евросоюза Соединенные Штаты будут взимать 20%. При этом он назвал ЕС «жесткими торговцами» и обвинил их в том, что они «обдирают» США.

Всего в список Трампа попали 185 стран, в том числе Украина. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля. России и Белоруссии в этом перечне нет.

Кроме того, американский лидер подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, объяснив это защитой национальной безопасности.