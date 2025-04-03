Курск, 3 апреля, 2025, 22:25 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 украинских беспилотников над территорией Курской области. Об этом вечером 3 апреля сообщили в Минобороны.

РИА Новости

«В период с 21.00 до 21.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Региональные власти пока не сообщали о последствиях атаки.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сбили системы ПВО, упал в Железногорске и пробил часть стены промышленного предприятия. Врио губернатора сообщил, что, по предварительной информации, второй дрон упал в Курске на улице Станционной. Он уточнил, что на месте нет разрушения зданий. При падении БПЛА никто не пострадал.

Хинштейн добавил, что на местах провели работы экстренные службы. Позже туда приедет комиссия для установления возможного ущерба.

Всего за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА. В Минобороны уточнили, что пять из них ликвидировали над Курской областью.

Ранее, 2 апреля, в Курске в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА многоквартирный дом получил повреждения. Пострадавших нет. Жителей дома отселяли на время работы специалистов.