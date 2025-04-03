Саратов, 3 апреля, 2025, 22:09 — ИА Регнум. В Саратовской области на комбинате АО «Апатит» произошла утечка аммиака, пострадали три человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным телеканала, в результате ЧП госпитализация потребовалась одному человеку, остальные два пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года на предприятии в Польше произошла утечка аммиака, пострадали несколько человек. По данным СМИ, утечка ограничилась производственным цехом предприятия в городе Кошалин. Её локализовали, на месте продолжили работать пожарные и специализированная химико-спасательная группа.

31 марта 2025 года в Румынии на трассе между городами Кымпина и Синая произошла утечка серной кислоты из автоцистерны. Отмечалось, что из-за технической неисправности водитель был вынужден остановить автомобиль на стоянке рядом с проезжей частью. Серная кислота начала просачиваться через центральный клапан, который было невозможно отключить.

В результате происшествия экстренные службы эвакуировали людей в радиусе 100 метров, также эвакуация затронула порядка 500 метров в юго-восточном направлении от места происшествия. Кроме того, была проложена песчаная дамба для предотвращения и поглощения любых утечек вещества.