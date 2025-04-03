Москва, 3 апреля, 2025, 22:02 — ИА Регнум. Министерство финансов России подготовило поправки в Налоговый кодекс об увеличении не облагаемой налогом единовременной выплаты компаниями при рождении ребенка до 1 млн рублей. Об этом 3 апреля сообщило ТАСС, ссылаясь на данные от Минфина.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Предусматривается увеличение до 1 млн рублей на каждого ребенка не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами сумм единовременных выплат, в том числе в виде материальной помощи, производимых работодателями сотрудникам в течение первого года после рождения, усыновления ребенка или установления над ребенком опеки», — говорится в сообщении ведомства.

Предложенные поправки также предусматривают возможность включать соответствующие расходы работодателей в состав нереализационных расходов, которые будут учтены в расчете налога на прибыль. В министерстве отметили, что новые меры улучшат благоприятные налоговые условия для семей с детьми.

Как передавало ИА Регнум, в январе в России ввели упрощенные условия предоставления выплат при рождении ребенка. Теперь семьи, ранее оформлявшие социальные пособия, будут получать детские выплаты без дополнительного заявления. Если в семье уже есть дети, получающие пособия, новорожденному автоматически назначат выплату в том же размере, что и для старших братьев или сестер.

В феврале президент РФ Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос о выплатах пособий в связи с рождением ребенка семьям, доход которых незначительно превышает прожиточный минимум. Он распорядился предоставить ответ до 15 мая.