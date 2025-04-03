Лондон, 3 апреля, 2025, 21:52 — ИА Регнум. Украинские медики применяют наркотик кетамин для возвращения раненых бойцов в строй. Об этом 3 апреля пишет британская газета The Independent.

Global Look Press

«Незаконный наркотик для вечеринок, транквилизатор для животных и обезболивающее для поля боя используется для того, чтобы вернуть живых мертвецов Украины к реальной жизни», — говорится в статье.

Отмечается, что терапия с использованием кетамина применяется в одной из частных психиатрических больниц на окраине Киева, куда обращаются украинские военные после ранений и травм.

По словам невролога медучреждения Ксении Возницыной, лечение с помощью психотропного вещества дает быстрые результаты, в то время как классическая психотерапия может занимать годы.

«Поэтому нам нужно найти что-то, что работает быстро. Мы нуждаемся в этом, потому что нам нужно быстрее возвращать людей на передовую», — заявила она.

В России кетамин внесен в список наркотических средств и психотропных веществ.

Как передавало ИА Регнум, украинский пленный Артём Кабанов рассказал, что находящиеся на передовой военнослужащие ВСУ через медиков получают доступ к амфетамину. Сначала им предлагают наркотик бесплатно, но затем они, привыкая к нему, начинают покупать его за деньги. Доставку осуществляет украинская «Новая Почта», а военное командование прикрывает эти действия.

По его словам, около 30% бойцов употребляли амфетамин, медики предлагали им наркотик, чтобы они держались и чувствовали себя бодрыми.