Учредителя медкомпании «Гала-Оптика» нашли мертвым в московском офисе
Москва, 3 апреля, 2025, 21:47 — ИА Регнум. Учредителя и главу медицинской компании «Гала-оптика» Михаила Могилевцева нашли мертвым в офисе в центре Москвы. Об этом 3 апреля сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.
ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
«На Донской улице в офисе медицинской фирмы «Гала-оптик» обнаружено тело учредителя Михаила Могилевцева», — процитировало издание собеседника.
По предварительной версии, Могилевцев покончил с собой. Следователи устанавливают подробности происшествия.
«Гала-оптик» работает с 1999 года. Она поставляет расходные материалы и аксессуары для медицинского оборудования.