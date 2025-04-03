Москва, 3 апреля, 2025, 21:47 — ИА Регнум. Учредителя и главу медицинской компании «Гала-оптика» Михаила Могилевцева нашли мертвым в офисе в центре Москвы. Об этом 3 апреля сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«На Донской улице в офисе медицинской фирмы «Гала-оптик» обнаружено тело учредителя Михаила Могилевцева», — процитировало издание собеседника.

По предварительной версии, Могилевцев покончил с собой. Следователи устанавливают подробности происшествия.

«Гала-оптик» работает с 1999 года. Она поставляет расходные материалы и аксессуары для медицинского оборудования.