Рига, 3 апреля, 2025, 21:28 — ИА Регнум. Спектакль Одесского драматического театра на гастролях в Риге провалился из-за того, что актеры выступали на украинском языке. Об этом 3 апреля сообщил портал EADaily.

Global Look Press

По информации издания, спектакль называется «Будьте вы счастливы!». Его поставили в рижском Русском театре. Зрителям обещали, что выступление будет на русском языке, но актеры заговорили по-украински.

Большинство посетителей ушли со спектакля, так как не понимают украинский язык. Многие были возмущены таким обманом.

«Спектакль вместо русского языка, как было указано в рекламе и билете, проходил на украинском. Непонятно ничего! 80% зрителей ушли в первой половине», — процитировал портал отзыв одного из зрителей.

Организаторы гастролей объяснили, что служба безопасности Украины и минкульт распорядились, чтобы артисты в ходе выступления в Литве, Эстонии и Латвии говорили только на украинском языке.

Как передавало ИА Регнум, власти Украины проводят политику искоренения русского языка в стране. Министр образования Оксен Лисовой в октябре 2024 года поддержал идею запретить школьникам общаться на русском.

В январе глава киевского режима Владимир Зеленский во время интервью блогеру Лексу Фридману отказался от предложения говорить на русском языке. Украинский политик объяснил это ненавистью к русскому народу и нежеланием, чтобы его слова интерпретировали как подтверждение единства украинцев и русских.

При этом русский язык остается популярным на Украине. В мае 2024 года композиция «Да, я русский» оказалась на второй строчке украинского чарта Spotify. Трек, прославляющий русскую идентичность, был удален из топа, когда в соцсетях начали обсуждать его популярность.