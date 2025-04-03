Оттава, 3 апреля, 2025, 21:07 — ИА Регнум. Канада введет пошлину в 25% на все импортируемые из США автомобили, которые не подпадают под действие соглашения о свободной торговле в Северной Америке (CUSMA). Об этом 3 апреля заявил журналистам канадский премьер-министр Марк Карни.

Global Look Press

«Сегодня я объявляю, что правительство Канады зеркально отвечает США, вводя 25% тариф на все автомобили из Соединенных Штатов, которые не соответствуют условиям нашего соглашения о свободной торговле CUSMA и на продукцию без канадских компонентов», — заявил он.

Карни уточнил, что Оттава создаст механизм, который позволит автопроизводителям избежать пошлин, если они сохранят инвестиции и производство в Канаде.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. По его словам, такая мера нужна для защиты национальной безопасности — в США производится лишь половина автомобилей из общего числа продаваемых в стране, при этом ни одной из американских автомобильных компаний не разрешено работать в других странах.

3 апреля газета The Globe and Mail заявила, что в канадском городе Виндзор транснациональному автомобильному концерну Stellantis на две недели пришлось приостановить работу из-за новых пошлин США. Отмечается, что тарифная политика Вашингтона создает неопределенность во всей автомобильной отрасли и негативно влияет на производство машин не только в Канаде, но также в США и Мексике.