Киев, 3 апреля, 2025, 21:12 — ИА Регнум. Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и европейские национальные ассоциации не допустить возвращения клубов и сборной России на международные турниры. Соответствующее заявление опубликовано 3 апреля на официальном сайте УАФ.

Global Look Press

По мнению авторов обращения, для пересмотра принятых ранее решений якобы нет предпосылок. Они также настаивают, чтобы к международным турнирам не допускали в том числе и юношеские спортивные команды.

«Возвращение россиян в соревнования под эгидой УЕФА и ФИФА грозит расколом в футбольной семье и ставит под прямую угрозу безопасность и целостность международных соревнований», — пригрозили в УАФ.

Как передавало ИА Регнум, президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино 3 апреля отметил, что начались переговоры по мирному урегулированию на Украине. Он выразил надежду, что кризис скоро завершится, и Россия сможет вернуться в международный футбол.

В марте 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российских сборных от международных соревнований. Из-за этого команды РФ не участвовали в турнирах 2022 года, были исключены из квалификации ЧЕ-2024 и отбора на ЧМ-2026. В сентябре 2022 года УЕФА также отстранил российскую сборную от жеребьевки чемпионата Европы 2024 года.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов 31 марта заявил о возможности получения сборной России специального приглашения (wild-card) на чемпионат мира 2026 года. Он отметил, что прецедентов отстранения национальных команд ранее не случалось, поэтому возможны разные пути возвращения сборной на соревнования.