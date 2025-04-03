Москва, 3 апреля, 2025, 20:46 — ИА Регнум. Детей через мессенджеры втягивают в торговлю наркотиками и совершение диверсий. Об этом 3 апреля заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он подчеркнул, что в последнее время особенно распространены преступления, связанные с воздействием негативной информации в Сети на детей, у многих из которых нет навыков критически анализировать информацию, отличить правду от вымысла.

«Через мессенджеры дети вовлекаются в криминальную деятельность. Их втягивают в торговлю наркотиками и совершение диверсий», — отметил он в интервью ТАСС.

Глава ведомства добавил, что в последние годы общество столкнулось с субкультурами, провоцирующими подростков на совершение преступлений.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта Забайкальский краевой суд вынес приговор двум подросткам из Читы за диверсию на станции мобильной связи. Куратор с Украины в мессенджере предложил им поджечь критически важный объект за 30 тыс. рублей. Согласно приговору, один из подростков проведет шесть лет в воспитательной колонии, другой — 6,5 года.

В январе задержали студента одного из средне-специальных учебных заведений Алтайского края при попытке поджечь военкомат в Барнауле по заданию украинской террористической организации. Исполнить задуманное ему помешали сотрудники ФСБ.