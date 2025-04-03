Москва, 3 апреля, 2025, 20:32 — ИА Регнум. Российские военные проводят разминирование населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике (ДНР) после его освобождения. Об этом 3 апреля сообщили в Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

По данным ведомства, военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Восток» разминируют местность от взрывоопасных предметов.

«Расчеты реактивных систем залпового огня и ударных дронов во взаимодействии с операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов уничтожили огневые позиции и места скопления личного состава ВСУ. Штурмовики провели зачистку зданий и подвальных помещений», — также сообщили в ведомстве.

Отмечается, что всего было зачищено более 200 строений, уничтожено до 100 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей военного назначения.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР и село Лобковое в Запорожской области. Уточнялось, что за сутки противник лишился в зоне ответственности группировки «Восток» до 125 военных, трех автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии.

Кроме того, 3 апреля ВС России нанесли удар по предприятию ракетно-космической промышленности Украины, а также поразили цеха по производству беспилотников, склады с боеприпасами и скопления живой силы и техники ВСУ в 148 районах.