Берлин, 3 апреля, 2025, 20:35 — ИА Регнум. Европе и другим странам, в отношении которых США ввели пошлины, нужно сообща принять ответные меры, и тогда американский президент Дональд Трамп сдастся. Об этом 3 апреля заявил министр экономики Германии Роберт Хабек на пресс-конференции.

Global Look Press

«И это давление теперь должно быть развернуто, со стороны Германии, со стороны Европы в союзе с другими странами, и тогда мы увидим, кто сильнее в этой борьбе на руках», — процитировал его телеканал CNBC.

Хабек добавил, что нельзя пытаться умиротворить Трампа и позволять ему так поступать. Министр призвал организовать «день решимости» в ответ на шаги американского лидера.

«Дональд Трамп сдастся под давлением. Он изменит свои заявления под давлением, но логическим следствием этого является то, что ему также нужно будет почувствовать давление», — подчеркнул Хабек.

Он также призвал Европу делать внутренние стратегические инвестиции, так как нельзя рассчитывать дружелюбие партнеров.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Трамп опубликовал список стран, на товары из которых США через неделю введут пошлины. На товары из ЕС тариф составит 20% от стоимости продукции, из Камбоджи — 49%, из Вьетнама — 46%, из Таиланда — 36%, из Китая — 34%. Для большинства стран, в том числе для Украины, размер пошлины составит 10%. Россию и Белоруссию в этот список не внесли.

Гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала спрогнозировала, что введение пошлин США может привести к сокращению мирового товарооборота примерно на 1% в 2025 году. Эта мера также создает риски для эскалации тарифной войны в связи с ответными мерами других стран.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Трамп введением пошлин «жестко нагнул» мировую экономику, последствия будут глобальными. По его мнению, этот шаг приведет к разрыву старых торговых цепочек, но вместо них возникнут новые. При этом российская экономика продолжит развиваться, несмотря на отсутствие торговли с ЕС и США.