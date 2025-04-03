Киев, 3 апреля, 2025, 20:04 — ИА Регнум. В Днепровском районе Киева взорвался неустановленный предмет. Об этом 3 апреля сообщила городская администрация в Telegram-канале.

Global Look Press

«В результате взрыва неустановленного предмета мужчина получил ранения», — заявили в администрации.

Уточняется, что он поднял некий предмет, обмотанный проволокой, у гаражей, после чего произошла детонация, но пожара не последовало. Сотрудники скорой госпитализировали пострадавшего в медучреждение. Характер его травм не раскрывается.

Ранее 3 апреля в Киеве прогремел взрыв на рынке «Юность» в Деснянском районе. Один человек погиб, еще один получил ранения. Предположительно, мог взорваться газовый баллон. Точные причины пока не установлены. На месте работают оперативные службы.

23 марта серия взрывов прогремела в Киеве и его пригородах на фоне воздушной тревоги. В результате никто не пострадал. До этого взрывы были слышны 18 марта в нескольких районах города. Данные о месте взрывов и повреждениях не поступали. Онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины показывает, что в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога.