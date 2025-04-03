Самара, 3 апреля, 2025, 20:06 — ИА Регнум. В загородном комплексе «Циолковский» в Самаре 3 апреля стартовал международный молодежный исторический форум «Сохраненная память». Мероприятие, приуроченное к 80-летию Великой Победы, собрало молодых историков, волонтеров, общественных деятелей и представителей патриотических организаций из различных регионов России и других стран.

Департамент молодёжной политики Новосибирской области

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в приветственном обращении к участникам мероприятия напомнил, что российский лидер Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Поэтому особенно важно объединить усилия для сохранения исторической правды.

«Ваша работа по созданию гражданско-патриотических проектов станет важным вкладом в подготовку к юбилею Великой Победы. Уверен, что предложенные вами инициативы найдут воплощение в регионах и помогут донести правду о подвиге нашего народа новым поколениям», — отметил замглавы администрации президента.

Герой России Максим Девятов, чьим именем назван один из залов комплекса «Циолковский», заявил, что видит в участниках форума ту же решимость, которую он наблюдал у участников спецоперации.

«Ваш фронт — это фронт правды и памяти. Сохраняя историческую истину, вы защищаете будущее нашей страны. Помните — нет большего уважения к подвигу предков, чем честное продолжение их дела», — подчеркнул боец.

Исполнительный директор движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова рассказала о концепции форума. Это уникальная площадка, где соединяются теория и практика патриотической работы. Программу разработали так, чтобы каждый участник мог не только получить новые знания, но и сразу применить их на практике.

В рамках форума участники будут работать по четырем направлениям. В программе «Руководители центров» лидеры волонтерских организаций разработают стратегии развития добровольческого движения. Трек «Россия с любовью» поможет освоить инструменты исторического контента. На направлении «Наследую Победу» участники займутся созданием интерактивных образовательных продуктов. Проект «Ценности, которые нас объединяют» научит участников создавать социальные проекты для НКО.

Форум завершится 5 апреля торжественной церемонией в комплексе «Арена». Там представят лучшие патриотические проекты, поданные на конкурс «Росмолодёжь. Гранты».

Организаторами форума выступили правительство Самарской области и движение «Волонтеры Победы» при поддержке сторонников «Единой России» и Национального центра исторической памяти при президенте РФ.

Как передавало ИА Регнум, Путин 26 марта отметил, что в случае отсутствия интереса детей к истории Великой Отечественной войны виноваты взрослые, которые не уделяют этому периоду достаточно внимания. При этом ситуация в стране меняется. Глава государства также призвал создать при администрации президента рабочую группу, которая будет координировать усилия власти и общественников по воспитанию молодого поколения.