Страсбург, Франция, 3 апреля, 2025, 19:59 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от правительства Финляндии до 7 июля дать объяснения по поводу закрытия границы с Россией. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе суда.

Global Look Press

«Срок подачи разъяснений правительством [Финляндии] истекает 7 июля 2025 года в полночь», — приводит ТАСС сообщение суда.

Отмечается, что уведомление по этому делу финский кабмин получил в марте 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, газета Helsingin Sanomat 2 апреля сообщила, что ЕСПЧ обратился за разъяснениями к руководству Финляндии в связи с закрытием финско-российской границы. Отмечалось, что девять человек русского происхождения, проживающих в Финляндии, подали жалобу в суд, заявив, что закрытие восточной границы нарушает их права.

Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией 14 декабря 2023 года. В Хельсинки заявили, что к такой мере прибегли, чтобы перекрыть поток незаконных мигрантов, въезжающих из стран Африки и Ближнего Востока через российскую границу. Финские пограничники пропускали иностранцев, но Хельсинки обвинили в проблемах с нелегальной миграцией российскую сторону.

Президент Финляндии Александр Стубб в январе 2025 года заявил, что пока не видит возможности открыть границу с РФ. При этом 31 марта он отметил, что Хельсинки нужно морально готовиться к тому, что отношения с Москвой со временем начнут восстанавливаться.

1 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова Стубба, заявив, что Москва положительно оценивает его слова о необходимости готовиться к восстановлению отношений.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с ИА Регнум отметил, что высказывания Стубба — это сигнал в никуда, потому что в действительности тенденция на восстановление диалога никак не проявляется.