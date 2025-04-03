Москва, 3 апреля, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение приехать на празднование Дня Победы в Москве от президента РФ Владимира Путина. Об этом 3 апреля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Global Look Press

«Признательны президенту Траоре за его согласие принять приглашение президента Путина участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — заявил Лавров на встрече с главой МИД Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре.

Также он отметил положительный и мощный импульс развития взаимоотношений двух государств за последние годы и подчеркнул, что лидеры стран находятся в регулярном контакте.

Как сообщало ИА Регнум, ранее главы ряда государств уже озвучили, что будут присутствовать на параде Победы. Среди них председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, белорусский лидер Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, а также президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта.

Также на мероприятие приедут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер Индии Нарендра Моди, президент Кубы Мигель Диас-Канель, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президент Абхазии Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Свой ответ еще не дал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что вопрос присутствия главы государства на мероприятии еще рассматривается.