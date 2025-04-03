Берн, 3 апреля, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Введение США пошлин против большинства стран могут привести к общему сокращению мирового товарооборота примерно на 1% в 2025 году. Об этом 3 апреля заявила гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

Global Look Press

«Наши первоначальные оценки показывают, что эти меры, а также меры, введенные с начала года, могут привести к общему сокращению объемов мировой торговли товарами в этом году примерно на 1%», — ее слова передает агентство Reuters.

Отмечается, что тарифы США на иностранные товары могут также спровоцировать эскалацию тарифной войны с ответными мерами, которые приведут к дальнейшему сокращению мировой торговли. Глава ВТО призвала страны — участницы организации содействовать конструктивному взаимодействию и поиску совместных решений, а также не допустить роста торговой напряженности.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее президент США Дональд Трамп опубликовал список стран, которые будут платить пошлины на импортируемые товары. Евросоюзу придется уплачивать американцам 20% от стоимости товаров, Камбоджи — 49%, Вьетнаму — 46%, Таиланду — 36%, Китаю -34% и Тайваню — 32%. При этом в списке нет России и Белоруссии, но есть пошлины в 10% для товаров с Украины. Глава Белого дома отметил, что в торговле с другими странами нет взаимности, а тарифные ставки и нетарифные барьеры несопоставимыми, что затрудняет производителям из США продажу своей продукции на внешних рынках.

В ответ на такие тарифные меры США канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что от этого пострадает весь мир. Такое же мнение высказал и премьер-министр Франции Франсуа Байру.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Трамп новыми пошлинами «жестко нагнул» мировую экономику, а последствия от этого решения будут глобальными. Отмечается, что старые торговые цепочки будут уничтожены, а затем появятся новые.