Москва, 3 апреля, 2025, 19:27 — ИА Регнум. Посольство России в Нигере должно открыться в 2025 году. Об этом 3 апреля сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В самое ближайшее время мы с вашей помощью завершим все организационные работы по возвращению нашего посольства. Совершенно точно сделаем это в 2025 году», — сказал он на встрече с министром иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре.

Глава МИД Нигера отметил, что необходимые решения на счет открытия российского диппредставительства уже приняты. По его словам, требуется найти подходящее здание для размещения посольства РФ.

Бакари Яу Сангаре добавил, что в Нигере с нетерпением ждут, кого российский МИД предложит в качестве кандидатуры посла.

Как сообщало ИА Регнум, глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в октябре прошлого года сообщил, что Россия прорабатывает возможность расширения дипломатического присутствия в Африке, планируется открытие посольств в Нигере, Южном Судане и Сьерра-Леоне. Он добавил, что в составе посольств в этих африканских странах также будут функционировать консульские отделы.

В ноябре прошлого года советник президента РФ Антон Кобяков проинформировал о предстоящем открытии в Бурунди центра управления кризисными ситуациями, созданного при участии России. Он уточнил, что РФ может оказать поддержку партнёрам в Африке в решении проблем, среди которых борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, торговлей людьми и незаконным оборотом наркотиков.