Вашингтон, 3 апреля, 2025, 19:29 — ИА Регнум. Российская армия наращивает мощь беспрецедентными темпами, быстрее, чем прогнозировали большинство аналитиков. Об этом 3 апреля заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

Global Look Press

«Россия не только усиливает личный состав, но и беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы», — отметил он, выступая в сенате США.

По его информации, российская армия стала больше, чем была до начала спецоперации на Украине. Кроме того, оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ расширяет производство.

Согласно прогнозу, в России в 2025 году выпустят 1,5 тыс. танков, 3 тыс. бронемашин и 200 баллистических и крылатых ракет «Искандер». При этом США производят только 135 танков в год и перестали выпускать БМП Bradley, отметил Каволи.

Как передавало ИА Регнум, в январе был опубликован обновленный рейтинг военной мощи стран Global Firepower. Россия сохранила за собой второе место, уступив первую строчку США.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года отметил, что боеготовность российской армии сейчас является самой высокой в мире. Это также касается ОПК, он наращивает производство всего, что требуется для армии и флота, добавил глава государства.